Süleyman Soylu, Bakan Yerlikaya’yı ziyaret etti!

TBMM’nin açılışının olduğu gün hain bir bombalı saldırıya uğrayan İçişleri Bakanlığı’na, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve komisyon üyeleri bir geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Yerlikaya’yı makamında ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu’ya TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz eşlik etti.

Ziyarette komisyon üyeleri bombalı saldırıya ilişkin geçmiş olsun dileklerini Bakan Yerlikaya’ya ilettiler.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu ziyarete ilişkin teşekkür ederken, “Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.