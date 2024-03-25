Doğu Ekspresi treninin üzerinden snowboardla atlayan Süleyman Atlı kimdir?

Süleyman Atlı, Kars’ta Doğu Ekspresi treninin üzerinden atlayışına nasıl hazırlandı?

Atlı, 7-8 yıldır bu atlayışın kendisi için bir hayal olduğunu ifade etti. Hayalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyan Atlı, “Beğeni için asla yapmadık, hayalimiz olduğu için yaptık. Şu anda milyonlar izledi.” diye konuştu.

Tüm hesapları en ince ayrıntısına kadar yaptıklarını vurgulayan Atlı, atlayış için 4 gün inceleme yaptıklarını belirtti. Süleyman Atlı, “Trenin ölçüsünü 3,50 sanmıştık, trenin yerden yüksekliği 5 metre çıktı. Rampayı büyütmek zorunda kaldık. 5 metre kar toplamak, denk bina inşa etmek demektir. Büyük bir olay aslında, iniş kısmını da güzel yaptık. Sonra atlayışlara başladık ve çok korkunçtu, hayatımda ilk defa o kadar yüksek rampaya girdim, beklediğimizden daha güvenli geçti.” diye açıkladı.