Doğu Ekspresi treninin üzerinden snowboardla atlayan Süleyman Atlı kimdir?
Süleyman Atlı, geçtiğimiz günlerde Kars’ta Doğu Ekspresi treninin üzerinden snowboardla atlayarak tüm Türkiye’nin dikkatini çekti. Dikkat çeken performansı ile büyük beğeni toplayan Süleyman Atlı kimdir? Süleyman Atlı tren üzerinden atlayışına nasıl hazırlandı?
Süleyman Atlı, Kars’ta hareket halindeki Doğu Ekspresi treninin üzerinden atlayarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Sergilediği performans ile insanlarda büyük ilgi uyandıran ve beğeni toplayan Süleyman atlı, son günlerde Türkiye’de en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, milyonlar tarafından izlenen Süleyman Atlı kimdir? Süleyman Atlı kaç yaşında, nerelidir? Süleyman Atlı tren üzerinden atlayışına nasıl hazırlandı?
Süleyman Atlı kimdir?
Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğup büyüyen Süleyman Atlı, şu an Antalya’da yaşıyor. 27 yaşındaki genç sporcu, snowboard, kitesurf, wakeboard, ve kaykay gibi birçok spor ile ilgileniyor.
Hayatı spor ile iç içe geçen Süleyman Atlı, Kartepe Kayak Merkezi’nde işe başlamasının ardından snowboard ile tanıştı. 14 yıldır snowboard yapan ve Snowboard’un kendisi için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu dile getiren Atlı, birçok sakatlık yaşamasına rağmen snowboard yapmaya devam ettiğini belirtti.
2022 Türkiye şampiyonu
Atlı, snowboard sporunda farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlukları olduğunu açıkladı. Atlı, Türkiye şampiyonlukları ile ilgili şunları kaydetti:
“Ayrıca kablolu Whirly Board yapıyorum ve 2022’de Türkiye şampiyonu oldum. Tekne arkası wakeboard yapıyorum, o da akrobatik hareketler kapsıyor. Onda da 2022’de Türkiye şampiyonu oldum. Birçok sakatlık da geçirdim ama en çok snowboard yapmak istiyorum.” diye konuştu.
Süleyman Atlı, Kars’ta Doğu Ekspresi treninin üzerinden atlayışına nasıl hazırlandı?
Atlı, 7-8 yıldır bu atlayışın kendisi için bir hayal olduğunu ifade etti. Hayalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyan Atlı, “Beğeni için asla yapmadık, hayalimiz olduğu için yaptık. Şu anda milyonlar izledi.” diye konuştu.
Tüm hesapları en ince ayrıntısına kadar yaptıklarını vurgulayan Atlı, atlayış için 4 gün inceleme yaptıklarını belirtti. Süleyman Atlı, “Trenin ölçüsünü 3,50 sanmıştık, trenin yerden yüksekliği 5 metre çıktı. Rampayı büyütmek zorunda kaldık. 5 metre kar toplamak, denk bina inşa etmek demektir. Büyük bir olay aslında, iniş kısmını da güzel yaptık. Sonra atlayışlara başladık ve çok korkunçtu, hayatımda ilk defa o kadar yüksek rampaya girdim, beklediğimizden daha güvenli geçti.” diye açıkladı.