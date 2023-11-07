Alkolü bırakan çalışanlarına altın hediye eden "Şulemsi" kimdir?

"Şulemsi" ismiyle tanınan Şule Kayatürk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla lüks yaşamını gözler önüne seriyor. Kayatürk, evi, arabaları, kıyafetleri ve takılarıyla takipçilerine, "Bu paraları nasıl kazanıyor?" dedirtiyor. Kayatürk, aylık gelirinin 150-200 bin TL olduğunu da dile getirmişti.

Avukat Feyza Altun’un radarına giren "Şulemsi", bir süre önce Instagram hesabını da gizledi. Özlem Öz ve Dilan Polat gibi Şule Kayatürk de kısa sürede zenginleşen ve güzellik merkezleri açan sosyal medya fenomenlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

"Şulemsi" nasıl zengin oldu? Yeni Dilan Polat mı?

Şule Kayatürk, 2013 yılından bu yana çeşitli sosyal medya platformlarında varlığını sürdürüyor. TikTok, Instagram ve YouTube gibi mecralarda makyaj ve estetik konularında içerik üretmeye devam eden ve makyaj sanatçısı olmasının yanı sıra influencer olarak da tanınan Kayatürk, Şulemsi Beauty Center'ı işletiyor.

Çalışanlarına altın dağıtmıştı

Aslen Ankaralı olan Şule Kayatürk, Ankara Etimesgut'ta işlettiği güzellik merkezindeki çalışanlarına telsizle seslenerek, "Aranızda alkol tüketen kişilerin olduğunu biliyorum. Alkol kullanmaya tövbe eden kişiler olursa, 'Ben tövbe ettim, bundan sonra içmek istemiyorum. Siz de bana vesile olun.' derseniz eğer odama gelip altınınızı alabilirsiniz. Gelmek isteyen olursa bekliyorum. Altınınız hazır." demişti.

Bu paylaşım sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar bu duruma büyük tepki gösterirken, bazıları ise hiç anlam veremedi.