Sular çekildi 6 yıl sonra yeniden görüldü!
Çanakkale'deki barajın seviyesi azalınca eski köy 6 yıl sonra yeniden göründü.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Bakacak Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalmasının ardından Eşelek köyünün eski yerleşimine ait yapılar yüzeye çıktı.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1990'da temeli atılan ve 1999'da hizmete giren 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajdaki seviye son günlerde yaşanan kuraklıkla yüzde 10'a kadar düştü.
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Tarımsal sulama amaçlı barajın yapımı için boşaltılarak 1997'de Gökçeada'ya taşınan Eşelek'in eski evleri ve binalardan bazıları yüzeyde görünür hale geldi.
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Köyde bulunan eski cami, muhtarlık, evler ve mezarlık su üstünde kaldı.
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