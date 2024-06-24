AjansHaber.com.tr Gündem TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdi

TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevli polis memuru Şükrü Alantor (40), evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak, yaşamına son verdi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Şükrü Alantor, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinin salonunda ölü olarak bulundu.

Polisin yaptığı incelemede Alantor'un beylik tabancası ile başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi.

2012 yılında evlenen Alantor'un 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bunun hesabını kim verecek?
Benzin ve motorine zam geliyor
İlim Yayma Vakfı öğrencileri şampiyon oldu!
Türkiye-Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu
İtalyan teknik adam Milli duygularımızla oynadı!
Sen hangi milletin vekilisin Ferhat?
Hastane bahçesinde silahlar konuştu!