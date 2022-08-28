Suikasta uğrayan Abe''nin cenaze tartışması!

2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapma unvanına sahip Abe'nin temmuzda uğradığı suikastın yankıları devam ediyor.

Hükümet, 27 Eylül'de başkent Tokyo'da, Abe'ye düzenlenecek resmi cenaze merasimine yönelik 249 milyon yenlik (1,8 milyon dolar) bütçe tahsisatını onayladı.

Tamamı mevcut mali yıl rezerv bütçesinden karşılanacak tahsisattan 210 milyon yenlik pay, tesis içi tanzime ve 30 milyon yen ise yer ve malzeme kiralarına ayrılacak.

Bütçeden Kovid-19 tedbirleri ve yabancı ziyaretçilere yönelik tercüme hizmeti karşılanırken, etkinlik kapsamlı güvenlik hizmetleri ise bütçe planlamasında yer almıyor.

Yüzde 56 "ikna olmuyor"

Merasimin yüksek maliyetine yönelik tartışmalar ise ülke gündemini meşgul ediyor. Eleştirilerin merkezinde söz konusu maliyeti, hükümetin karşılamaması gerektiği yer alıyor.

Yoşida Şigeru'nun cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir Başbakan için düzenlenen devlet nezdinde ikinci resmi cenaze merasimi olacak.

Kyodo ajansının ülke geneli düzenlediği kamuoyu anketinde, hükümetin cenaze düzenlenmesi kararına katılımcıların yüzde 56'sının "ikna olmadığı" ortaya çıktı.

6 bin katılımcı

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yurt içinden ve dışından çok sayıda taziye sonrası, uluslararası protokol doğrultusunda hareket gerektiği yönünde karar aldıklarını söyledi.

Matsuno, "Hükümet, yurt dışı ziyaretçilerin katılımıyla, merasimin resmi ve ulusal bir etkinlik olarak düzenlenmesinin uygun olacağı şeklinde karar verdi." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe 6 bin katılımcı beklediklerini kaydeden Matsuno, "Her bir vatandaşın yas tutması beklenmiyor" diyerek, devlet cenazesinin siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılması bekleniyor.

Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.