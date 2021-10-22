Süheyl ve Behzat Uygur , "Süt Kardeşler" tiyatro oyunuyla sahnede

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanarak daha önce 2013 yılında kaybettiğimiz usta oyuncu Nejat Uygur tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" oyunu, bu kez oğulları Süheyl ve Behzat Uygur'un performansıyla izleyici karşısına çıktı. Kartallı tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük alkış topladı. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler eşliğinde salona girişlerde HES kodu ve Aşı Kartı kontrolü yapıldı.

“Kartal'a başka bir mutlulukla geliyoruz"

Kartal’da olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Behzat Uygur: “Kartal’da yetmişli yıllardan beri açık hava sinemalarında, kültür merkezlerinde oyunlarımızı oynadık. Biz o zaman daha çocuktuk. O yüzden biz buraya başka bir mutlulukla geliyoruz. Bu buluşmayı sağlayan Kartal Belediyesi’ne, Başkan Gökhan Yüksel’e ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz.” dedi.