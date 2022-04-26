Sudan'daki şiddet olaylarında yaklaşık 170 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Cineyne kentindeki Kıreynik bölgesinde 24 Nisan'da Afrika ve Arap asıllı kabileler arasında başlayan çatışmalarda yaklaşık 170 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Dün öğleden sonra Kıreynik yakınlarındaki yerleşim yerlerine taşan çatışmalar nedeniyle binlerce bölge sakini de çevre kentlere kaçmak zorunda kaldı.

Darfur'daki Mülteciler ve Yerinden Edilenler Genel Koordinasyonu Sözcüsü Adam Rigal, pazar günü silahlı saldırganların Kıreynik bölgesine baskınında 164'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Bölge sakinlerinden Salim İshak, saldırganların tüm köyü yağmaladığını, bölgedeki evler ve devlet kurumlarını ateşe verdiğini belirterek, "Neredeyse herkesi öldürdüler, hayvanlar dahil her şeyi yaktılar." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), sivillerin öldürülmesini kınarken, şiddetin bir an önce sona ermesini ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etti.

Güvenliğin oldukça yetersiz olduğu ve hayat şartlarının giderek kötüleştiği bölgede, evleri yıkılan, malları yağmalanan halk, barınma, gıda ve temiz suya ihtiyaç duyuyor.

Sudan hükümetinin aldığı güvenlik tedbirleri, güvenlik güçlerinin takviyesi ve soruşturma komisyonlarına rağmen bölgede şiddetin dozu giderek artıyor.

BM, 16 Aralık 2021'de Darfur bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle ekimden bu yana 83 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Sudan'da kabile çatışmaları, Nisan 2019’daki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin ülkede kapsamlı barışı sağlama çabalarının önündeki önemli engellerden birisi olarak varlığını koruyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.