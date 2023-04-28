Sudan'daki 101 vatandaşımız yurda getirildi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana yaşanan iç çatışmalar nedeniyle tüm ülkeler vatandaşlarını Sudan'dan tahliye etmek için operasyonlar düzenliyor.

Bugün 189 Türk vatandaşını Sudan'dan tahliye eden Milli Savunma Bakanlığı, 101 vatandaşın daha yurda getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu."