Sudan'da döviz kurunu bankalar ve döviz büroları belirleyecek

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankanın bundan sonra döviz kuruna müdahale etmeyeceği, bankaların ve döviz bürolarının arz talep dengesine göre kuru belirleyeceği belirtildi.

Kararın döviz kurunu istikrara kavuşturmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Bankacılık sisteminin kaynak çekme kabiliyetini artıracak entegre ve sürdürülebilir reformist para politikaları çerçevesinde art arda yeni kararlar çıkarılacak." ifadesine yer verildi.

"Kararların, orta ve uzun vadede olumlu etkileri olacak"

Açıklama, Merkez Bankası Başkanı Hüseyin Yahya Cengul'un, hedeflenen reform paketinin orta ve uzun vadede bankacılık sistemi ve genel ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağını ifade ettiği kaydedildi.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybeden Sudan, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle rejim ve hükümet değişikliğine gitti.

Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamış ancak yıllık enflasyon geçen yıl yüzde 400'ün üzerine çıkmıştı.

Sudan para birimi cüneyh, dolar karşısında son iki yılda 10 kattan fazla değer kaybetti.

Sudan, 21 Şubat 2021'de Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmi kuru eşitleyerek devalüasyona gitmişti.

Son olarak 25 Ekim 2021'deki askeri darbenin ardından ilan edilen olağanüstü hal ile başbakanın istifa ettiği ülkede, henüz hükümetin kurulamaması belirsizliği daha da artırdı.

Ekonomik istikrar için komite kuruldu

Sudan'da, 6 Mart'ta Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu'nun başkanlığında, Yüksek Acil Durum Ekonomi Komitesi kurulmuştu.

Sudan'da kurun serbest bırakılması, elektrikte istikrarın sağlanması için petrol ürünlerinin akışının sağlanması yönünde kararlar alan komite, vergi kaçırılması, dolar manipülasyonu ve altın kaçakçılığı başta olmak üzere ülke ekonomisini sabote edenlerin yargılanması için özel bir mahkeme kurulmasına ve kaçakçılıkla mücadele için ortak askeri gücün harekete geçirilmesine karar vermişti.

Merkez Bankasının kararının ardından resmi dolar kuru 450 cüneyh civarındayken, bankalarda 530 cüneyh, kara borsada ise 570 seviyesinde seyrediyor.