Sudan'da darbe girişimi

11 Nisan 2019'da düzenlenen darbeyle görevine son verilen eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ardından ülkede sular durulmuyor. Sudan Ordusu içindeki farklı gruplar arasında devam eden güç çatışması askeri darbe tehtidini beraberinde getiriyor.

30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinden bir yıl sonra, geçiş hükümeti iş başına gelmiş ve Beşir döneminde uygulanan katı şeriat yasalarının yerini laiklik ilkesinin alması ordu içindeki bazı grupları rahatsız etmişti. Sudan devlet televizyonun son dakika olarak geçtiği haberinde, Başkent Hartum'da bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı. Başkent Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı bildirildi.