AjansHaber.com.tr Gündem "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu

Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda Mersin'de 7 şüpheli yakalandı

Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Mersin'de 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında "birden fazla kişi tarafından yağma" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılardan M.K, R.K, E.T, Y.K, H.K, E.B. ve R.K. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda senet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
HSK 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları uygun mu?
Twitter’dan WhatsApp, Instagram ve Facebook’u alay
California'da petrol sızıntısı
e-Devlet'ten açıklama
1,5 milyar Facebook kullanıcısının verisi satışta
Amerika'nın kuruluş sembolü Diyarbakır'da bulundu