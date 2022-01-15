Suç oranı en yüksek burçlar belli oldu
Yabancı kaynaklı astroloji siteleri en tehlikeli burçlar listesini tartışıyor... FBI'ın veritabanı üzerinden suçlulara dayalı yapılan analizler sonucu burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia ediliyor. İşte detaylar...
Koç burcu listenin ortalarında
İnatçılıkları ve aniden parlamalarıyla ünlü olan koç burçları listeye ortalardan girdi. Asi ve inatçı bir burç olan koçlar listenin ilk beşinde yer alıyor. Analizlere göre koç burcuna mensup azılı suçlular, cinayetlerin çoğunu cinnet anında işliyor ve sonrasında pişmanlık duyuyorlar.
Boğa burcu tehlikeli burçlardan biri
Boğa burçları sabırlı, sabit fikirli ve inatçıdır. Öfkeleri, hırslı yapıları, güçlü karakterleri ile bilinen boğalar, listenin üst sıralarında! Boğalar dolandırıcılık gibi parasal konularda daha çok suçlu çıkarıyor. Kendilerine çıkar sağlama amaçlı cinayetler işlemekten çekinmiyorlar.
En tehlikesiz burç ikizler
İkizler burcunun en zararsız burç olduğunu tahmin eder miydiniz? İstatistiklere göre en zararsız burç ikizler...Ne yaptığı kestirilemez ve değişken tavrından dolayı ikizler burcunun tehlikeli olduğu düşünülse de aslında hiç doğru değil.
En tehlikeli burç yengeç
Yengeç burcu en çok psikopatı barındıran burç olarak zirvede yer alıyor. Çok duygusal burçlardan biri kabul edilen yengeçler, aslında yaşadıkları zorlukları hep içine atıyor ve sıkıntılarını hiç dile getirmiyor. Bunun sonucunda ani patlamalar yaşıyorlar ve bir anlık öfkeyle suça daha çok karışıyorlar. Çok duysal oldukları için işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu kıskançlık gibi duygusal temellere dayanıyor.