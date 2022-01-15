Suç oranı en yüksek burçlar belli oldu

En tehlikeli burç yengeç

Yengeç burcu en çok psikopatı barındıran burç olarak zirvede yer alıyor. Çok duygusal burçlardan biri kabul edilen yengeçler, aslında yaşadıkları zorlukları hep içine atıyor ve sıkıntılarını hiç dile getirmiyor. Bunun sonucunda ani patlamalar yaşıyorlar ve bir anlık öfkeyle suça daha çok karışıyorlar. Çok duysal oldukları için işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu kıskançlık gibi duygusal temellere dayanıyor.