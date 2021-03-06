Şubat ayı savunma sanayi ihracatı 233 milyon dolar

TİM tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye savunma ve Havacılık Sanayinin Şubat 2021 ihracatı, 2020’ye göre %34,1 artışla 233 milyon 225 bin dolar oldu. 2021 yılı toplam ihracatı ise 2020’ye göre %17,5 artışla 400 milyon 222 bin dolara yükseldi.

Şubat ayının en güçlü artış performansına imza atan sektörlerin başında yüzde 47 artışla 415,6 milyon dolara ulaşan madencilik, onun ardından yüzde 34 artışla 233 milyon 225 bin dolarla savunma ve havacılık sektörü yer aldı. Özellikle şubat ayında Özbekistan, Ruanda ve Çin’e gerçekleştirilen ihracat artışı dikkat çekti.

Savunma ve havacılık sanayi sektörünün şubatta en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

ABD: 89.005.34 (milyon dolar)

Birleşik Arap Emirlikleri: 44.344.39

Özbekistan: 20.181.12

Almanya: 17.572.31

Ruanda: 15.935.00

Çin: 10.029.96

İngiltere: 3.315.13

Hollanda: 3.089.19

Katar: 3.068.34

Endonezya: 2.281.34

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