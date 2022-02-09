Şubat ayı fiyat listeleri güncellendi! Markaların en ucuz sıfır araç modelleri
Şubat ayı ile birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncelledi. İşte sıfır araç piyasasının marka marka en ucuz modelleri
Sıfır araç piyasasını yeniden hareketlendirebilmek için yapılan ÖTV matrah düzenlemesinin ardından fiyat listeleri güncellenmeye devam ediyor.
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Sıfır araç piyasasının marka marka en ucuz modellerini sizler için derledik.
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Hyundai i10
1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 253.550 TL
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Hyundai i20
100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Fiyatı 299.550 TL
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