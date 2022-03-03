Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi.

Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu.

TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre gerçekleşen artış ise yüzde 25,98. Şubat ayındaki kira artış oranı için bu rakam baz alınacak.

Ocak ayında yıllık enflasyon TÜFE yüzde 48,69; ÜFE'de ise yüzde 93,53 olarak gerçekleşmişti.