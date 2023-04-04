Subaşı: "PKK, destekleyen açıklamalar yapıyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özü sözü bir olmadığı için her gün gaf üzerine gaf yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığını anımsatan Subaşı, "Aynı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam'ın 4. halifesi Hz. Ali için de 'İslam dünyasının yetiştirdiği büyük düşünürlerden olup çok sayıda kitapları var ve kitapları yok satıyor' demişti. Hangi birini düzeltelim? Bizim görevimiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışlarını, gaflarını düzeltme değil." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde inanç özgürlüğünün rafa kalkacağını ileri süren Subaşı, "Kandil'den PKK üst düzey yöneticileri, birbiri ardına 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalar yapıyor." diye konuştu.