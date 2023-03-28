Subaşı: "İttifakımız yamalı bohça ittifakı değil"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerinde önceliklerinin depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamak olduğunu belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' hedefini yakalama azmi ile milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini ilelebet yaşatma iradesidir. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı, koltuk ve makam pazarlıkları ya da paylaşımları şeklinde değil, temel ilkeler zemininde anlaşma ve hedeflere birlikte yürüme üzerine inşa edilmiştir."

Hedeflerinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu olduğunu vurgulayan Subaşı, "Bizim ittifakımız yamalı bohça ittifakı değil, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilebileceği büyük bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, milli politikalarla lider ülke Türkiye'mizin inşası için hasbi duygularla hareket etti. Kırmızı çizgimiz; tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayraktır, Kur'an'dır, ezandır." diye konuştu. Subaşı, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'tan sonra da ufku aydınlık bir Türkiye'ye doğru yoluna devam edeceğini dile getirdi.