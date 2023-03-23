Subaşı: "HDP ile masa tamamlanmıştır"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP ve HDP arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ne tavizler verdi?" sorusunu yönelten Subaşı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP'de, Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı olarak oturduğu koltuğa oturmaya talip olan Kemal Kılıçdaroğlu, sen nereye koşuyorsun?" diye konuştu.

Subaşı, HDP'nin açıkladığı 11 maddelik tutum belgesinin metninin kaç maddesinin kabul edildiğinin merak edildiğini belirterek, "Kemal Bey, yerel yönetimlere özerklik vermeyi düşünüyor musunuz? Af kapsamındaki suçlar ve suçlular kimleri kapsıyor? Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, FETÖ mensupları af kapsamında mıdır?" sorularını yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "ölü taklidi yapmaması" çağrısında bulunan Subaşı, "Altılı masanın genel başkanları kafanızı devekuşu gibi kuma sokmayın, gerçekleri görün. HDP'nin aday çıkarmama kararı alması, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı alması ile masa tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.