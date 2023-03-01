Subaşı: "Devleti güçsüz göstermek için çalıştılar"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen depremi "küçük kıyamet" olarak tanımladı.

Acı deprem gerçeğini tüm ülkenin yaşadığını belirten Subaşı, "Deprem bölgesinde bir can nasıl sağ olarak çıkarılır diye çalışmalar yapılırken, göz yaşartıcı bir performansla çalışmalar yapılırken, bazı kişilerin ve kurumların nasıl alçakça, nasıl haince algı mekanizmasının dişlilerini çalıştırdıklarına da maalesef şahit oldum." diye konuştu.

Depremle birlikte beşinci kol çalışmalarının tek bir yerden talimat almış gibi başladığını ifade eden Subaşı, "Beşinci kolcuların deprem sonrası devleti etkisiz ve güçsüz göstermek; moral ve motivasyonu tahrip etmek için iletişim kanallarını kullanarak nasıl çalıştıklarına şahit olduk." dedi.

Depremde arama kurtarma ve enkaz çalışmaları devam ederken, ortalığı kasıp kavuran yalanların, yalan haberlerin, ahlaksız ve vicdansız kişilerce ara vermeden yapıldığını dile getiren Subaşı, Türkiye'nin en ciddi ve önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüme en çok karşı çıkanların CHP, HDP ve İYİ Parti olduğunu savundu.