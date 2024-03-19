Japonya'da yeni salgın: Strep A virüsü
Japonya’da hızla yayılan ve sebebi henüz tespit edilemeyen Strep A enfeksiyonun bazı hastalarda ölüme sebebiyet vermesi ülkede endişe yarattı. Peki Japonya’da hızla yayılan Strep A enfeksiyonu nedir?
Strep A nedir? Belirtileri nelerdir?
Bilimsel adı “Streptococcus pyogenes” olan “Strep A”, genellikle hastalarda hafif bir boğaz ağrısıyla ve yutkunmada güçlük ile kendini gösteriyor. Strep A'nın, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına da sebep olabilen bir bakteri olduğu söyleniyor.
Solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olabilen Strep A enfeksiyonu, genellikle hafif seyrediyor. Strep A enfeksiyonu, diğer etkenlere bağlı boğaz enfeksiyonları ile benzer belirtilere sahip olduğu için doğrudan tespit edilemeyebiliyor. Hastalığın ilerlediği ciddi vakalarda, Strep A enfeksiyonu insanları organ yetmezliğine kadar götürebiliyor.
Japonya’da kaç kişide Strep A vakası tespit edildi?
Japonya’da yetkililerin yayılma sebebini belirlemekte zorlandığı Strep A enfeksiyonu, 2024 yılının ilk iki ayında 378 vakada görüldü. Japonya’nın 2 vilayetinin dışında diğer 45 vilayette Strep A enfeksiyonunun görüldüğü kaydedildi. 2023 yılında da 941 vakada Strep A enfeksiyonunun görüldüğü tespit edildi.
Strep A ölüme sebep oluyor mu? Kaç kişi hayatını kaybetti?
Japonya’da artış gösteren bu salgın, 30 yaşın üzerindeki bireylerde ciddi rahatsızlıklara ve ölüme sebep olabiliyor. Japon medyasının verilerine göre, 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında Strep A tanısı konan 50 yaşın altındaki 65 kişiden yaklaşık üçte biri hayatını kaybetti. 45 kentte görülen virüs, 21 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.