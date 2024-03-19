Japonya'da yeni salgın: Strep A virüsü

Strep A nedir? Belirtileri nelerdir?

Bilimsel adı “Streptococcus pyogenes” olan “Strep A”, genellikle hastalarda hafif bir boğaz ağrısıyla ve yutkunmada güçlük ile kendini gösteriyor. Strep A'nın, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına da sebep olabilen bir bakteri olduğu söyleniyor.