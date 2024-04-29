Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana 3. kez Ukrayna'yı ziyaret eden Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

"Şimdi işlerin değişeceğinden eminim"

Kiev'e giderken trende yaptığı açıklamada Stoltenberg, "Başkan Zelenskiy'e ve Ukrayna parlamentosuna karşı dürüst olacağım, NATO müttefikleri son aylarda vaat ettiklerimizi yerine getirmedi. ABD bir paket üzerinde anlaşmak için altı ay harcadı ve Avrupalı müttefikler söz verdiğimiz mühimmatı teslim etmedi. Ancak şimdi işlerin değişeceğinden eminim."

ifadelerini kullandı.

"Ukrayna, zamanı geldiğinde NATO üyesi olacak"

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğine değinen Stoltenberg, "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ukrayna NATO üyesi olacak. Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor. Böylece zamanı geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek." diye konuştu.