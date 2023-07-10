Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Haziran'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya seyahati öncesinde havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Milletimizin bizden bir beklentisi var" diyerek, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadesini kullanmıştı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne saatler kala kameralar karşına geçen NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün." ifadelerini kullandı.