AjansHaber.com.tr Dünya Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırma planı yok

Stoltenberg: NATO'nun Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırma planı yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın işgali halinde Ukrayna'ya muharip birlikleri konuşlandırma planlarının olmadığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili BBC televizyonuna konuştu.

Rusya'nın işgal etmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine Stoltenberg, "NATO muharip birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma planımız yok... Destek sağlamaya odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, ilgili açıklamasında, Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığına vurgu yaptı. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD'de kar fırtınası, elektrik kesintileri
Lukaşenko: Biz de savaşa gireriz
Çin robot balina köpekbalığını tanıttı!
Örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti
Türkiye'de üretilen maskeler, Yunanları kızdırdı
Başörtülü kadının para yardımı iptal etildi
F-35 enkazına Çin'den önce ulaşmaya çalışıyor