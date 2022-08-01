NATO'dan Türkiye'ye teşekkür!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında sefere çıkan ilk ticari gemiye ilişkin duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını yapılmasını memnuniyetle karşıladığını sosyal medya hesabından dile getiren Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum" dedi. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin küresel gıda krizini hafifletmek için tahıl anlaşmasının tam olarak uygulanmasını güçlü şekilde desteklediğini kaydetti.

Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gidecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı. Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.