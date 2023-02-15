Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya NATO'ya ayrı zamanlarda katılacak

14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi John Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

Belçika'da gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri hakkında açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "asıl sorunun Finlandiya ve İsveç'in birlikte onaylayıp onaylanmadığı değil, her iki ülkeninde üyelik süreçlerininin mümkün olan en kısa sürede tamamlanıp tam üye olarak ittifaka katılmalarıdır." dedi

Stoltenberg ayrıca, iki ülkenin birlikte başvuru yaptığını, Türkiye ile muhtıra imzaladıklarını, kendisinin de Türkiye'ye iki ülkenin üyeliğini birlikte onaylama çağrısı yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Benim pozisyonum değişmedi. İsveç ve Finlandiya'nın onaylanmak için aynı durumda olup olmadığı konusunda Türkiye'de farklı değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Bu, Türkiye'nin kararıdır. Türkiye'nin elinde iki belge var. Biri Finlandiya, diğeri İsveç ile yapılan katılım protokolleri. NATO müttefikleri olarak almamız gereken tüm kararlar alınmış durumda. 30 müttefik, İsveç ve Finlandiya'yı davet etti. 30 müttefik katılım protokollerini onayladı. Şimdi her bir müttefik ülkenin (üyeliğe) onay vermesi gerekiyor. 28 ülke halihazırda onay vermiş durumda. Türkiye ve Macaristan onay vermedi. Bu nedenle iki ülkeyi birlikte onaylama, ki ben bunu tavsiye ettim, veya yalnızca bir katılım protokolünü onaylama kararı sadece Türkiye'ye aittir. Bu NATO kararı değil, Türkiye'nin kararıdır."