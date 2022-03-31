Stoltenberg: Finlandiya NATO üyeliğine başvurdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için barış görüşmeleri için gösterdiği çabaya değinerek, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi.

Müzakerelerin sürmesini de olumlu olarak nitelendiren NATO Genel Sekreteri Rusya'nın hala niyetinin değiştiğini gösteren bir adım atmadığına dikkat çekti.

Stoltenberg, NATO 2021 Yıllık Raporunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma da değindi.

İstanbul'da barış görüşmelerinde Rus tarafının Kiev yakınlarındaki birliklerini önemli ölçüde azaltacağı yönündeki sözleri de Stoltenberg'in gündemindeydi.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını azaltacağını duyduk ancak Rus birlikler geri çekilmiyor yeniden pozisyon alıyor" dedi ve NATO güçlerinin de teyakkuzda beklediklerini belirtti."Rusya yeniden toplanıyor, yeniden ikmal yapıyor ve Donbas bölgesinde saldırısını tahkim ediyor.Bu nedenle daha fazla acıya sebep olacak daha fazla saldırı bekleyebiliriz" dedi.

Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu

Stoltenberg bir süredir bazı Avrupa ülkelerinin NATO'ya üye olması tartışılırken Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurduğunu duyurdu.

Finlandiya resmi başvuruyu yapar yapmaz gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Stoltenber "Finlandiya ve İsveç isterse elbette üye olabilir. Bu onların bağımsız kararı herkes saygı duymalı" diye konuştu.

Ukrayna'ya askeri destek

NATO Genel Sekreteri Ukrayna'ya askeri desteklerini arttırdıklarını bunun sonucunda 5 haftadır Ukrayna'nın direnişinin kolaylaştığını savundu ve ihtiyacı olduğu sürece askeri ve mali desteğin süreceğini bildirdi.