Stokçuluk KKTC'ye sıçradı! Başbakanlık açıklama yaptı

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sucuoğlu, son günlerde gerek kendisine gerekse hükümetteki diğer bakanlara, başta akaryakıt ve tütün ürünleri olmak üzere, birtakım ürünlerde stok yapıldığına ilişkin şikayetler geldiğini ifade etti.

Vatandaşları fırsatçılardan korumak ve mağdur etmemek için stokçularla mücadelede korkusuzca ilerleyeceklerini ve stokçuluk yapanlara gerekli cezanın verileceğini vurgulan Sucuoğlu, vatandaşı, stokçuluk yapanları "ALO 171"e şikayet etmeye çağırdı.

Başbakan Sucuoğlu, "Yasaya aykırı hareket eden firmaya kesilecek ceza, stoku yapılan malın bedelinin yüzde 20'si olacaktır. Bunun yanında farklı alanlarda da cezalar kesilebilecektir." ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, özel sektördeki bazı kurumların tedarikçi firmalardan aldıkları ürünleri bilerek ve isteyerek piyasaya sürmeyip, stokçuluk yaptıkları yönünde iddiaların bulunduğunu aktararak “Stokçuluk hem fırsatçılıktır hem de bir suçtur. Buna bizim tahammülümüz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaretin ahlaki kurallar ekseninde yapılması gerektiğine dikkati çeken Sucuoğlu, ilgili yasa maddesinin, "Herhangi bir kişi darlık yaratma amacı ile denetime tabi herhangi bir malın veya bu malların üretim veya imalinde kullanılan ham maddenin istifçiliğini yapamaz veya yapılmasına yardımcı olamaz veya buna izin veremez" şeklinde düzenlediğini kaydetti.