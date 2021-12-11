AjansHaber.com.tr Gündem Stokçulara "2 Milyon TL "ceza geliyor

Stokçulara "2 Milyon TL "ceza geliyor

Stokçulara 2 Milyon TL ceza öngören torba yasa bugün Meclis'e sunulacak

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dönüşü yaptığı, "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız" açıklaması sonrası yeni yasa teklifini hazırladığı belirtildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, 9 maddelik torba teklif bugün Meclis'e sunulacak.

 Buna göre, 6585 Sayılı Perakende yasasında değişiklik yapacak yasa teklifi ile piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen ceza, 2 milyon TL'ye çıkarılıyor.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Üç bakanlıkta kritik atamalar.
İndirimli stopaj uygulaması devam edecek
F16'lar konusundaki talebimizi ABD''ye ilettik
Omicron'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Asgari ücrette anlaşma yok
Otomotiv bayiine stokçuluk cezası
Baerbock'tan Rusya'ya tehdit; "Bedelini öderler"