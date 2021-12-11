Stokçulara "2 Milyon TL "ceza geliyor

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dönüşü yaptığı, "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız" açıklaması sonrası yeni yasa teklifini hazırladığı belirtildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, 9 maddelik torba teklif bugün Meclis'e sunulacak.

Buna göre, 6585 Sayılı Perakende yasasında değişiklik yapacak yasa teklifi ile piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen ceza, 2 milyon TL'ye çıkarılıyor.