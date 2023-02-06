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STK'ler deprem bölgesine yardım için harekete geçti

HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yapılacak acil yardımları görüşmek üzere bir araya geldi.

TOBB'dan, toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası, yapılacak acil yardımları görüşmek üzere işçi, işveren, memur, esnaf ve üreticileri temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik. Camialarımızı harekete geçirerek, yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız." ifadelerine yer verildi.

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