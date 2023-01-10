Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu!

Tottenham altyapısında futbol hayatına başlayan Steven Caulker kariyerinde daha sonra Yeovil Town, Bristol City, Swansea City, Cardiff, QPR, Liverpool ve Dundee formaları giydi. Dundee'nin sözleşmesini feshettiği Steven Caulker, 2018-2019 sezonu devre arasında Alanyaspor'a imza atmıştı.

Alanyaspor'da dikkatleri üzerine çekti

Steven Caulker, Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. 31 yaşındaki savunmacı, Erol Bulut yönetimindeki Akdeniz ekibinde başarılı bir performans sergiledi. Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda Alanyaspor'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı stoper, sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından takımdan gönderildi. Sarı-lacivertliler, Steven Caulker'ı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya bedelsiz olarak kiraladı. 31 yaşındaki savunmacı, Gaziantep FK formasını 27 maçta giydi.

Fenerbahçe'den sonra Karagümrük'e geçti

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Steven Caulker'ı Fatih Karagümrük kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki savunmacı, Fatih Karagümrük ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Steven Caulker'ın Fatih Karagümrük macerası da kısa sürdü. Tecrübeli stoper sadece 7 maçta oynadı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

Yeni takımıyla sözleşme imzaladı

İngiltere Championship ekiplerinden Wigan Athletic, Fatih Karagümrük'ten ayrılan stoper Steven Caulker ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzalandığını açıkladı.

İmza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Caulker, "Bugün çok sıcak bir şekilde karşılandım ve heyecanlıyım. Kariyerimin bu dönemindeki bu zorluğun benim için doğru adım olduğunu hissediyorum. İngiltere'ye döndüğüm için heyecanlıyım. Kanıtlamak istediğim çok şey var ve başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.