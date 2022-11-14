Stefan Kuntz'tan Miguel Crespo hakkında açıklama!

Fenerbahçe'ye Portekiz 2. Ligi'nden transfer olan, Türk sporseverlerin taraflı tarafsız beğenisini kazanan ve orta sahada bitmek bilmeyen enerjisi ile takımının başarısı için mücadele eden Miguel Crespo'nun Türk milli takımında oynaması gündeme geldi.

Başarılı futbolcunun Portekiz Milli Takımı'nda oynadığı mevkide çok sayıda futbolcu olması sebebiyle ülkesinin futbolcu havuzunda seçilmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

Crespo: "Teklif gelirse düşünmem gerekir"

Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında bir YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, "Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşamadım. Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için ben çalışmalarıma devam edeceğim. Türk Milli Takımı'ndan teklif gelirse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurum. Bunu ailemle düşünmem gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili bir açıklama da A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'tan geldi. Tivibu Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam, Crespo'nun milli takımda olması ile ilgili olarak, "Zamanı gelirse, Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz" diye konuştu.

Stefan Kuntz: "Türk kulüplerine teşekkür ederim"

Stefan Kuntz, "Teknik direktörlerle aramız genel olarak çok iyi. Onların yaptıkları işi çok beğeniyorum. Jorge Jesus'la daha çok görüşme nedenlerimden biri, şu andaki kadroya Fenerbahçe'den çok oyuncu katılmış olması. Burada değinmek istediğim bir konu daha var. Bu dönemde kulüplerin bize oyuncu gönderme zorunluluğu yok. Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu hususta çok teşekkür ederim. Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Yorgun oyuncularla ilgili, tek maç ya da çağırmama gibi talepler oldu. Bu hususta Türkiye'de kulüplere teşekkür ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.