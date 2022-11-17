Stefan Kuntz’dan Arda Güler cevabı!

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı İskoçya ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kuntz, “Hoca olarak benim için önemli bir maçtı. İlk 60 dakika çocuklar inanılmaz iyi oynadılar. Son yarım saatte bazı hatalarımız oldu. Bunların üzerine çalışacağız. Rakip ilk şutunda golü buldu. Onun dışında baskı yapmaya çalıştılar ama iyi savunduk. Bu maç önümüzdeki yolculuk için ufak bir adımdı.” diye konuştu.

Doğru zamanda Arda'ya şans vereceğiz

A Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında; “Bugünkü maçın gidişatına göre o imkanı veremedik ama kesinlikle Arda Güler de şans bulacak. Doğru zaman geldiğinde şans vereceğiz. Bunun bir gelişim olduğuna inanıyorum. 1-0’dan sonra takım içindeki uyumumuzu gördünüz zaten. Bilhassa Diyarbakır’daki taraftarlara teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Diyarbakır'da ilk milli maç

Diyarbakır, A Milli Takımımızı ilk kez İskoçya maçıyla birlikte ağırladı. Yapımına 2014 yılında başlanan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, 10 Mayıs 2018’de Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaliyle kapılarını açmıştı. Diyarbakır, iç sahadaki milli maçlarda ev sahipliği yapan 18. şehir oldu.

62 yıl sonra ikinci kez

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960’ta Ankara’da oynanmıştı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol’dan gelmişti.