Stefan Kuntz kararı için gözler TFF'de
Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un akıbeti için bugün İstanbul'da Alman hocayla toplantı yapacak. TFF, toplantı sonrasını kararını açıklayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'la bugün bir araya gelecek. Alman çalıştırıcı Riva'daki zirve için dün gece İstanbul'a geldi.
TFF'nin Kuntz için ayrılık kararı almasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktör adaylarıyla son görüşmeler yapılacak.
Adaylar
Abdullah Avcı, Vincenzo Montella, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Joachim Löw adayalar arasında yer alıyor.
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