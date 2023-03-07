Stefan Kuntz kaleci hakkında kararını verdi!

Beşiktaş'ta sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok, iyileştikten sonra da Valerien Ismael'den şans bulamamıştı.

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kaleyi hemen teslim alan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın kritik puanlarında başrol oynadı ve taraftarın gönlünü fethetti.

Süper Lig'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın ardından %75 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda bulunan Mert, A Milli Takım biletini de aldı.

Ankaragücü karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip eden Stefan Kuntz, Mert Günok'un performansını çok beğenirken bu ayın sonundaki Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı oyuncuya teslim edecek.