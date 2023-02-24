Starbucks'tan zeytinyağlı kahve!

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, zeytinyağı ile üretilmiş kahve çeşitlerini piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Starbucks CEO’su Howard Schultz, zeytinyağlı kahvelerin "kadifemsi ve kahveyi zenginleştirdiğini ve damakta güzelce kaldığını" açıkladı.

Schultz, piyasaya süreceği yeni kahve çeşitlerini bu bahar ayında ABD'deki Güney Kaliforniya mağazalarında satılmayaca başlayacağını daha sonrada İngiltere, Orta Doğu ve Japonya'nın bu yıl içinde İtalya ve ABD’yi takip edeceğini belirtti.