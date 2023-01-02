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Starbucks'ta zam!

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın 5 Ocak'tan itibaren tüm kahve fiyatlarında yüzde 30'a yakın zam yapılacağı iddia ediliyor. İşte Starbucks'ın zammlı fiyatları!

Zam haberi henüz kurumsal hesaplardan duyurulmasa da mağazalara gidildiğinde yeni fiyat tablolarının görüldüğü iddia ediliyor. 

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Sosyal medyada paylaşılan görsellere göre yeni fiyat listesini görmek mümkün. 

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Paylaşılan yeni fiyat listesine göre filtre kahve fiyatları şöyle:

Küçük boy filtre kahve 32.00 lira

Orta boy kahve 36.00 lira

Büyük boy kahve 41.00 lira 

Küçük boy filtre kahvenin zamdan önceki fiyatı 22.00 lira idi.

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Mocha fiyatları:

Küçük boy  53.00 lira

Orta boy 61.00 lira 

Büyük boy 67.00 lira 

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