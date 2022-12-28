Starbucks'ta yeni dönem başlıyor! Ek ücret ödenecek!
Starbucks'ta yeni bir dönem başlıyor. Kahvesini Starbucks'tan alıp gidenler artık ücret ödeyecekler.
Dünya devi zincir kahve markası Starbucks çoğu insanın gitmekten keyif aldığı, vakti olmadığında da hızlıca kahvesini alıp gittiği bir yer.
Kahvesini paket yaptırıp yolda, evde veya iş yerinde içmek isteyenlere kötü haber geldi.
Starbucks'ta yeni yıldan itibaren poşet ücretli oluyor.
Tahmini olarak 1 TL olması beklenilen poşet ücreti yeni yıldan sonra alınmaya başlanılacak.
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