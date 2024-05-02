Boykotların hedefindeki Starbucks'tan zam kararı!
Son dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle savaş karşıtları tarafından protesto ve boykot edilen dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks Türkiye, ürünlerine ikinci kez zam yaptı. Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar..
Starbucks, 2024 yılında Türkiye ürünlerine ikinci kez zam yaptı. Filtre kahve fiyatları, özellikle internet üzerinden sipariş verilen platformlarda mağaza fiyatına göre dikkate değer bir artış gösterdi. Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? Starbucks fitre kahve, White Chocolate Mocha, Cool Lime ve Caffe Latte gibi çok tüketilen içeceklerin fiyatı ne oldu? Starbucks’ta en ucuz kahve ne oldu? Starbucks’ta en pahalı içecek ne kadar? Hangi içeceklerde ne kadarlık artış var? İşte, 2024 Starbucks fiyatları…
Son dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle savaş karşıtları tarafından protesto ve boykot edilen Starbucks'ın geliri Ocak-Mart döneminde azaldı. Buna bağlı olarak, şirketin gelirleri Ocak-Mart döneminde yıllık bazda %2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi.
Bu dönemde artış göstermesi beklenen Starbucks'ın aynı mağaza satışları da %4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Starbucks mağazalarının yoğunluğu da %6 azaldı.
Filtre Kahve 45 TL'den 70 TL'ye yükseldi
Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.
Bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 TL’ye çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 TL yaptı. Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 TL oldu.