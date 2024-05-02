Boykotların hedefindeki Starbucks'tan zam kararı!

Starbucks, 2024 yılında Türkiye ürünlerine ikinci kez zam yaptı. Filtre kahve fiyatları, özellikle internet üzerinden sipariş verilen platformlarda mağaza fiyatına göre dikkate değer bir artış gösterdi. Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? Starbucks fitre kahve, White Chocolate Mocha, Cool Lime ve Caffe Latte gibi çok tüketilen içeceklerin fiyatı ne oldu? Starbucks’ta en ucuz kahve ne oldu? Starbucks’ta en pahalı içecek ne kadar? Hangi içeceklerde ne kadarlık artış var? İşte, 2024 Starbucks fiyatları…