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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor!

Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlandı. Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum, emekli ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan arasında ödemeler tamamlanacağını bildirdi. SSK-Bağkur ve emekli sandığı ikramiye ödeme tarih ne zaman?

Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi başladı.

Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.

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SSK emekli ödeme tarihleri

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

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Bağ-Kur emeklilerinde ödeme

Bağ-Kur kapsamında emekli maaşı alanların tamamına Sosyal Güvenlik Kurumu 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

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Emekli Sandığı ödeme tarihleri 

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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