SSB'den 'tam bağımsız savunma sanayii' vurgusu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçtiklerini söyledi.

Buna en iyi örneklerden birisinin de ASELSAN tarafından üretimini başlattıkları İHA kamerası "CATS" olduğunu ifade eden Demir, bu konuda Türkiye'nin hiçbir ülkeye bağlılığının kalmadığını vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı @IsmailDemirSSB'den Kanada'nın yaptırım kararına yanıt:



"Bize uygulanan yaptırımlara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de @aselsan tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır" pic.twitter.com/XLSAk7wGL1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 13, 2021

“Hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyoruz”

Türk savunma sanayisinin, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edeceğini ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma sanayimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir."