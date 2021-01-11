SSB Başkanı Demir müjdeyi verdi!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yaptığı son dakika açıklamasında önemli bilgiler paylaştı. Demir açıklamasında '2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek. Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak' dedi.

İsmail Demir açıklamasının devamında ise 'Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek' dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2021 hedeflerini açıkladı:

◾️AKINCI TİHA teslimat edilecek

◾️ATAK FAZ-II Helikopterleri teslim edilecek

◾️İHA'lara sürü halinde hareket kabiliyeti

◾️HİSAR-A+ HSS envantere girecek

◾️İlk milli deniz seyir füzesi ATMACA envantere girecek

◾️AKYA Ağır Sınıf Torpido envantere girecek

◾️KARAOK tanksavar füzesi envantere girecek

◾️Test ve Eğitim Gemisi UFUK teslim edilecek

◾️İKA teslimatları devam edecek

◾️Uçak gemisi gündeme alınacak

◾️İ-Sınıfı Fırkateyn Denize inecek

◾️Aksungur SİHA seri üretimi sürecek

◾️Çok maksatlı Amfibi Hücum gemisi TCG ANADOLU teslim edilecek

◾️Erken İhbar Radar Sistemi ilk kez teslim edilecek

◾️Som ve Atmaca füzelerine kullanılacak motor teslim edilecek

◾️PARS 6*6 mayına karşı korumalı araç ilk kez teslim

◾️Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER'in alt sistem detay tasarımları tamamlanacak

◾️Yeni Tip Denizaltı Projesinde 1. Denizaltı suya indirilecek. 2. Denizaltı havuza çekilecek.

◾️ALTAY Tankı için geliştirilen BATU motoru ilk prototip

◾️HİSAR-O+’nın testleri tamamlanacak, envantere girmeye hazır hale gelecek.