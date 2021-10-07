Squid Game'deki telefon numarası gerçek çıktı

Para kazanmak için hayatlarını riske atan bir grup insanın sonuçları ölümcül olabilecek çocuk oyunlarını oynadığı Netflix'in distopik dizisi Squid Game, dizide yaşanan telefon numarası krizi ile gündeme geldi.

Dizinin ilk bölümünde ekrana yansıyan ve aradığı kişileri ölüm kalım oyununa davet eden telefon numarasının diziden habersiz bir Güney Kore vatandaşına ait olduğu ortaya çıktı. Güney Kore'de küçük bir işletmesi olan kişinin, dizinin başlamasıyla birlikte günde on binlerce kez aranması kendisini istemediği bir üne kavuşturdu.

Bir süre sonra çağrılardan rahatsız olmaya başlayan Koreli girişimci, dünyanın farklı ülkelerinden çağrılar aldığını belirtti. Her 20 saniyede bir telefonunun çaldığını söyleyen Koreli, arayan insanların kendisine Squid Game'e katılmak istediklerini söylediğini belirtti.

Numarasını işletmesi ile bağlantılı olarak kullandığı için değiştirmeyi düşünmediğini belirten Koreli girişimci, bir siyasetçinin kendisinden bu numarayı 84 bin dolara almayı teklif ettiğini aktardı.