SQUID adlı token'la büyük vurgun yaptılar!

Netflix’in popüler Güney Kore dizisi Squid Game, her alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Kripto para dünyası oldu. Diziden ilham alınarak yaratılan fakat diziyle resmi hiçbir bağlantısı bulunmayan SQUID adlı token, kripto piyasasına damga vurdu.

0.012 seviyelerinde piyasaya giren token, yatırımcılarını şoka uğrattı. CoinMarketCap verilerine göre bugün saat 09:20 civarlarında 51 dolardan işlem gören SQUID token, öğle saatlerinde birden bire 3 bin dolara yaklaştı. Ancak bu yükseliş çok sürmedi.

ANİDEN 0 DOLARA DÜŞTÜ

SQUID token bugün öğle vakti saat 12:35’te 2.856 dolardan işlem görüyordu. Sadece 5 dakika sonra, saatler 12:40’ı gösterdiğinde aniden 0.0007926 dolara indi. Arkasında kim olduğu bilinmeyen token, yüzde 99’luk bir düşüş yaşayarak yatırımcısını şoke etti.

Yaklaşık 30 milyar dolara yükselen coin, rekor kayıp yaşayarak 2 milyon dolara geriledi. CoinMarketCap’in verilerine göre paranın şu şu anki piyasa değeri 1.980.426 dolar seviyesinde. Düşüş eğilimini hâlâ sürdürüyor.

HESAPLAR KAPATILDI

SQUID token'ın yalnızca birkaç dakika içinde değer kaybetmesinin ardından projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Bununla birlikte SQUID, alım satıma da kapatıldı.

TELEGRAM ÜZERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Squid projesinin Telegram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Son günlerde birileri projemizi hacklemeye çalıştı. Sadece Twitter hesabımızı değil, akıllı kontratlarımızı da. Squid Game geliştiricileri olarak dolandırıcılar yüzünden depresyondayız ve stres yükünün altında ezildik. Bu yüzden artık projede çalışmak istemiyoruz. Alım-satımlardaki tüm kısıtlamaları ve kuralları kaldırmalıyız. Squid Game projesi otonom topluluk dönemine giriyor" ifadeleri yer aldı.

KULLANICILARA UYARI

SQUID token ile yapılan alım-satım işlemleri dururken CoinMarketCap kullanıcıları, "Web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının artık kullanılamadığı ve kullanıcıların bu jetonu Pancakeswap’ta satamadığı konusunda çok sayıda rapor aldık. Lütfen kendi durum tespitinizi yapın ve son derece dikkatli olun. Bu proje, açıkça aynı adı taşıyan Netflix dizisinden esinlenmiş olsa da, resmi bağlantısı yoktur." ifadeleriyle uyardı.