Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için imzalar atıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre, Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı.

BAKAN KOCA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı.