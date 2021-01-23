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Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için imzalar atıldı

Rusya'dan yapılan açıklamada Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre, Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı.

BAKAN KOCA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

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