Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Moskova ve İstanbul 26 Nisan 2021 – Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç şirketi, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının ülkede üretimi için işbirliği yapmaya karar verdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı.

Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlıyor. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmelerin halen devam ettiği belirtiliyor.

Sputnik V, toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildi. Sputnik V aşısı, 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da aşının her iki dozu ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre %97.6 etkinlik gösterdi.