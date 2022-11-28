Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,6 artışla 2 milyar 216 bin 605 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ile 13.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 193 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 154 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 240 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1625 lira 91 kuruştan işlem gördü.