Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,7 azalışla 1 milyar 641 milyon 3 bin 859 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ve 10.00'da 4 bin 800 lira, en düşük 06.00'da 1630 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 494 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 557 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 99 kuruştan işlem gördü.