Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 152 artışla 1 milyar 448 milyon 245 bin 561 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 4 bin 800 lira, en düşük 03.00'te 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 930 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 181 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruştan işlem gördü.