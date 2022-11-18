Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,22 azalışla 1 milyar 274 milyon 624 bin 438 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00 ve 18.00'de 4 bin 800 lira, en düşük saat 03.00'te 499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 807 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 951 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 701 lira 36 kuruştan, en düşük 500 liradan işlem gördü.